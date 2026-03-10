Второй этап благоустройства липецких «Ворот в Раненбург» оценили в 70 млн

Комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского округа Липецкой области объявил аукцион на второй этап благоустройства улицы Московской, переулка Московского и прилегающей к ним территории в Чаплыгине. Начальная стоимость контракта — 70,4 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Источники финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Согласно документации, победителю аукциона с даты заключения контракта до 30 сентября 2026 года предстоит установить арт-объект «Агрегат», инсталляцию «Светящиеся камни», скамьи, урны, наружное освещение и видеонаблюдение, устроить покрытие и велопарковки, а также озеленить территорию. Гарантийный срок на произведенные работы составляет пять лет, на поставленный при выполнении работ товар — не менее года.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 16 марта, итоги подведут 18-го.

Летом 2024 года Чаплыгин стал победителем конкурса Минстроя России, представив проект благоустройства улицы Московской и переулка Московского. Концепция включает строительство арки «Ворота в Раненбург» (отсылка к историческому названию города). На реализацию проекта из федерального бюджета планировалось выделить 70,8 млн руб. В марте 2025 года подрядчиком первого этапа работ было выбрано местное ООО «ПСК "Реновация"». Контракт с обществом, заключенный в марте за 107,8 млн руб., расторгли 29 августа в одностороннем порядке по причине «неоднократного выполнения работ с нарушением условий». В ноябре суд оштрафовал компанию на 10 млн руб. за взятку районному прокурору, чтобы тот игнорировал нарушения закона, допущенные ООО «ПСК "Реновация"» при выполнении соглашения. На генерального директора Алексея Протасова завели уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В сентябре комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района объявил новый аукцион на обустройство улицы Московской за 86,5 млн руб. Контракт получило рязанское ООО «Манго» Татьяны Трушиной.

Кабира Гасанова