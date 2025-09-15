В Липецкой области на благоустройство улиц в городе Чаплыгин выделят 86,5 млн

Комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района Липецкой области опубликовал электронный аукцион по поиску подрядчика для благоустройства улицы Московская, переулка Московский и прилегающей к ним территории. Начальная стоимость контракта — 86,5 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно документации, победителю конкурса до 15 июля 2026 года предстоит разместить малыые архитектурные формы, провести озеленение, смонтировать видеонаблюдение и наружное освещение. Источник финансирования — федеральный, областной и городской бюджеты. Гарантийный срок на произведенные работы — пять лет, на поставленный при выполнении работ товар — не менее 1 года.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 19 сентября, итоги подведут 23 сентября.

Летом 2024 года Чаплыгин победил в конкурсе Минстроя России с проектом благоустройства указанных улиц, включающим строительство арки «Ворота в Раненбург» (историческое название города). На эти цели городу планировали выделить 70,8 млн руб. из федерального бюджета. В марте комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района Липецкой области выбрал местное ООО «ПСК Реновация» подрядчиком для первого этапа благоустройства Московской улицы и переулка Московского в городе Чаплыгин.

В начале сентября администрация Павловска Воронежской области заключила с местным ООО «Дон-строй» Владимира Калинина контракт на реконструкцию Центрального парка за 35 млн руб.

Ульяна Ларионова