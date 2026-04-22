В минздраве рассказали о состоянии пострадавших после обрушения дома в Сызрани

Двое госпитализированных после обрушения дома в Сызрани находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Подъезды двух жилых домов обрушились утром 22 апреля после удара БПЛА.

«Им (пострадавшим.— “Ъ”) оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— сказал господин Орлов (цитата по ТАСС). По его словам, третьего госпитализированного отпустили.

При частичном обрушении домов погибли женщина и ребенок. Власти пообещали материальную помощь родным погибших. Еще 12 человек пострадали. СКР возбудил дело о теракте. До конца недели в Сызрани отменили все развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия. В городе ввели режим ЧС регионального характера.