СКР возбудил дело о теракте после удара БПЛА по многоквартирному дому в Сызрани

В Сызрани за ночь и утром 22 апреля сбиты не менее 11 беспилотников. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели и ранения жителей Самарской области при ударе БПЛА по жилому многоквартирному дому.

По данным СКР, при атаке погибли женщина и ребенок. Также были повреждены жилые дома и гражданские объекты. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. «Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению»,— заявила представитель СКР Светлана Петренко.

Сегодня утром после атаки БПЛА обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице в Сызрани. Помимо двоих погибших ранены 12 человек, в том числе двое детей. В пункте временного размещения находятся восемь человек. В Сызрани отменены занятия в образовательных учреждениях в первую смену.

