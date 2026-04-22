В Сызрани ввели региональный режим ЧС

В Сызрани введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Max. Сегодня утром в городе после удара БПЛА обрушился подъезд жилого дома. Два человека погибли, еще 12 — пострадали.

По словам господина Федорищева, режим ЧС введен «в границах городского округа Сызрань». Кроме того, в городе до конца недели отменены все массовые мероприятия. В образовательных учреждениях не было занятий в первую смену.

ЧП произошло сегодня утром. По данным СКР, над городом сбиты не менее 11 беспилотников. При ударе одного из БПЛА обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице, еще одна многоэтажка на улице Звездной повреждена от врезавшегося в землю дрона. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.