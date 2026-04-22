При частичном обрушении дома в Сызрани погибли два человека

Спасатели достали тела двух человек из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Сызрани. По предварительной информации, людей под завалами больше нет, сообщили в МЧС России.

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

ЧП случилось сегодня утром. Подъезд жилого дома на Астраханской улице в Сызрани обрушился при ударе беспилотника. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В пункте временного размещения находятся восемь человек.

