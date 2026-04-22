Фирму сына судьи, связанную с делом Каитова, выставили на торги за 239 млн рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на торги 100% доли в московском ООО «Русмаркет», формально оформленной на сына председателя Арбитражного суда Ставропольского края Даниила Лысенко и его партнера Андрея Жаркова. Начальная цена пакета составила 238,8 млн руб., торги пройдут 24 апреля на электронной площадке РТСтендер через банк ПСБ.

«Русмаркет» позиционируется как независимый оператор по строительству и эксплуатации башенной инфраструктуры для сотовых операторов. По данным Росимущества, в 2025 году выручка компании по РСБУ достигла 316,25 млн руб., а чистая прибыль — 68,25 млн руб. Участники торгов обязаны внести задаток в размере 20% от стартовой цены, то есть около 47,8 млн руб., шаг аукциона составляет 2,39 млн руб. или 1% от лота.

Юридически доля в ООО «Русмаркет» была оформлена на Даниила Лысенко и Андрея Жаркова, однако суды и правоохранительные органы признали конечным бенефициаром Магомеда Каитова, бывшего главы «МРСК Северного Кавказа». Генпрокуратура в антикоррупционном иске прямо указала на его контроль над компанией и связала «Русмаркет» с схемами вывода денег.

По версии следствия, с 2019 по 2024 год через «Русмаркет» проводились фиктивные строительномонтажные работы и закупки оборудования компаний, связанных с энергетическим холдингом. В результате этих операций через подрядные и субподрядные контракты якобы вывели в тень сотни миллионов рублей, которые ранее находились в обороте структур МРСК. Следствие полагает, что сыну судьи использовали как номинального владельца, а фактическими распорядителями средств выступали Каитов и его доверенные лица.

Ранее уже в доход государства были переданы энергосбытовые компании в Ставропольском крае, принадлежавшие семье Каитова, а также подстанция в Хасавюрте (Дагестан). В 2025 году суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, в результате чего в казну перешёл пакет ООО «Русмаркет» и порядка 337 млн руб., взысканных с Даниила Лысенко и его партнера.

Сам Магомед Каитов уже несколько лет находится в международном розыске и фигурирует в нескольких уголовных делах о хищении и мошенничестве на общую сумму более 3 млрд руб. Ранее он был осужден в Москве по другому делу о хищении свыше 340 млн руб., а затем стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве почти 3,5 млрд руб. и создании преступного сообщества.

Станислав Маслаков