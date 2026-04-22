В Сызрани после атаки БПЛА отменили занятия в образовательных учреждениях в первую смену

Занятия в первую смену отменены в образовательных учреждениях Сызрани после атаки БПЛА. Учебный процесс очно организован во вторую смену, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Самарской области.

ЧП случилось сегодня утром. Подъезд жилого дома на Астраханской улице в Сызрани обрушился при ударе беспилотника. В результате погибли два человека, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. В пункте временного размещения находятся восемь человек.