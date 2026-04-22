обновлено 15:17
Обрушение дома в Сызрани после удара БПЛА. Главное
При атаке БПЛА в Сызрани частично обрушился многоквартирный дом
В Сызрани при ударе БПЛА два многоквартирных дома получили сильные повреждения: в одном обрушились два этажа, во втором поврежден фасад и выбиты окна. Погибли женщина и ребенок, 12 человек пострадали. Что известно — в подборке «Ъ».
1 / 2
- В результате удара украинских беспилотников на Астраханской улице в Сызрани получили повреждения два многоквартирных дома. Первый поврежденный дом — четырехэтажный, в результате удара обрушились два этажа одного подъезда. Есть угроза дальнейшего обрушения. Во втором доме менее значительные повреждения: сгорел балкон на пятом этаже, закопчен фасад до восьмого этажа, выбиты окна. Угрозы обрушения нет.
- По последним данным, в результате происшествия погибли два человека — женщина и ребенок. Их тела были извлечены спасателями из-под завалов, сообщает МЧС России. Родным погибших региональные власти обещали оказать материальную помощь.
- Всего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Четырех из них спасли из-под завалов. Трое пострадавших госпитализированы, остальным девяти, включая двух детей, оказана амбулаторная медицинская помощь. На месте ЧП работают 12 бригад — девять скорой помощи и три центра медицины катастроф.
- Территория вокруг поврежденных домов оцеплена Росгвардией. Сотрудники службы обеспечивают охрану имущества граждан. Жильцы из непострадавших подъездов эвакуированы. Группы разминирования ОМОН обследуют места падения обломков сбитых БПЛА.
- Для жителей поврежденных домов развернули ПВР. В них размещены восемь человек, в том числе трое детей, сообщает МЧС России. На улице Карла Маркса, д. 67 открыт пункт сбора помощи для жителей разрушенного дома — теплые вещи, предметы гигиены, вода, детское питание.
- Занятия в первую смену в школах Сызрани отменены. Учебный процесс очно организован во вторую смену. Администрация Сызрани просит жителей не публиковать фото и видео БПЛА и последствий их применения в социальных сетях.
- К ликвидации последствий привлечено более 300 человек и свыше 80 единиц техники, включая дополнительные силы. Глава МЧС России Александр Куренков держит ход поисково-спасательных работ на личном контроле.
- Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов СУ СК России по Самарской области, которая выехала на место для проведения процессуальных действий.
- Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав пострадавших граждан, на месте работает заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов. Для жалоб и оказания правовой помощи открыта горячая линия прокуратуры.
- Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) по факту гибели и ранения мирных жителей.
- В городе введен режим ЧС регионального характера, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.