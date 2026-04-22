Глава МИД Польши обвинил Канье Уэста в фашизме и запретил ему въезд в страну

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский запретил въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом пишет издание Onet.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Демократия имеет право защищаться от радикалов. Господин Канье Уэст не въедет в Польшу. Фашисты должны сидеть в тюрьме»,— заявил министр. Его слова поддержала вице-маршал Сената Польши Магдалена Беят. «Канье Уэст недавно прославился тем, что восхвалял Гитлера и отрицал Холокост. Теперь он решил приехать в Польшу, чтобы распространить свой бред, одновременно организуя концерт. И давайте будем откровенны: нацистам в Польше нет места»,— указала госпожа Беят.

Против приезда Канье Уэста в Польшу изначально выступила министр культуры Марта Циенковска. Концерт рэпера должен был пройти в июне в городе Хожув, однако спустя два дня после объявления о мероприятии польский организатор расторг договор с артистом.

Концерты Канье Уэста отменяют из-за его антисемитских высказываний. В частности, накануне из-за давления французских властей рэпер отложил на неопределенный срок концерт в Марселе, который был запланирован на 11 июня. В текущем месяце по аналогичной причине артисту отказали во въезде в Великобританию, из-за чего отменился фестиваль Wireless, где он должен был быть хедлайнером.

Помимо критики за антисемитские высказывания, Канье Уэста обвиняют в сексуализированном насилии и принуждении к проституции. Его бывшая ассистентка Лорен Пишотта обратилась в суд и заявила, что ее уволили за отказ вступить с рэпером в сексуальную связь, а также обвинила его в изнасиловании.