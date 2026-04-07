Власти Великобритании запретили въезд в страну Канье Уэсту

Британское правительство запретило рэперу Канье Уэсту въезд в страну, сообщает BBC со ссылкой на власти. Музыкант должен был принять участие в летнем фестивале Wireless в Лондоне.

Как пишет BBC, Канье Уэст подал 6 апреля заявку на электронную визу (ETA) в Великобританию. Решение об отказе принято властями на том основании, что его присутствие «не будет способствовать общественному благу».

Ранее несколько компаний, включая PepsiCo, отказались спонсировать фестиваль, на котором рэпер заявлен хедлайнером. В прошлом году музыкант выпустил песню с нацистским приветствием. Кроме того, Канье Уэст неоднократно допускал антисемитские и расистские высказывания.

Возможный приезд рэпера в Британию ранее раскритиковали многие британские политики, в том числе премьер-министр Кир Стармер, а также представители общественности и бизнеса.

