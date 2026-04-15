Канье Уэст отложил концерт во Франции под давлением властей

Американский рэпер Канье Уэст отложил запланированный на 11 июня концерт в Марселе после скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями, сообщает France Info. Ранее Министерство внутренних дел Франции заявило, что намерено запретить концерт.

О решении перенести свое выступление на неопределенный срок музыкант сообщил в соцсети X, объяснив, что оно продиктовано желанием защитить своих поклонников.

Американскому рэперу ранее в этом месяце был отказано во въезде в Великобританию так же из-за его антисемитских высказываний. Это привело к отмене фестиваля Wireless, где он должен был быть хедлайнером.

Вместе с тем Нидерланды не планируют отменять концерты Канье Уэста, запланированные на 6 и 8 июня. Власти страны утверждают, что для запрета на въезд нужны более веские причины, такие как потенциальная угроза общественному порядку или национальной безопасности.

Екатерина Наумова