Diageo присоединилась к бойкоту фестиваля Wireless из-за участия Канье Уэста

Алкогольная компания Diageo, владеющая такими брендами, как Johnnie Walker и Captain Morgan, отказалась спонсировать лондонский музыкальный фестиваль Wireless из-за участия в нем рэпера Канье Уэста. Об этом сообщают СМИ, включая The Guardian и Sky News, со ссылкой на заявление компании. Diageo стала второй компанией после PepsiCo, прекратившей сотрудничество с фестивалем.

На прошлой неделе организаторы Wireless, который состоится в июле 2026 года, сообщили, что Канье Уэст станет хедлайнером фестиваля. Это решение вызвало критику в СМИ. Премьер-министр страны Кир Стармер отметил, что приглашение рэпера, «несмотря на его антисемитские высказывания и восхваление нацизма», вызывает «глубокую озабоченность».

Канье Уэст вызвал всемирный скандал, выпустив в прошлом году песню с нацистским приветствием. Музыканта также обвиняют в сексуальном насилии и принуждении к проституции. В январе текущего года рэпер извинился за свои антисемитские высказывания и другие «вещи, о которых глубоко сожалеет», объяснив свои заявления следствием психического расстройства.

Яна Рождественская