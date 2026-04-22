В горах Сочи спасатели эвакуировали травмированную туристку

Сотрудники «Кубань-СПАС» эвакуировали туристку, получившую травму во время подъема в горах Сочи. Инцидент произошел на маршруте №8а в районе Медвежьих Ворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации спасательной службы, сигнал о происшествии поступил в 15:10. Две жительницы города поднимались по маршруту на ски-туре, когда одна из них травмировала ногу и не смогла продолжить движение.

Спасатели оперативно выдвинулись к месту происшествия. На снегоходе они добрались до района «Пихтовой Поляны», расположенной на высоте около 1,7 тыс. м от станции канатной дороги «Горный приют «Пихтовый», после чего продолжили путь пешком. В 16:30 пострадавшая и ее спутница были обнаружены.

На месте специалисты оказали первую помощь, зафиксировав поврежденную ногу. После этого туристку транспортировали к канатной дороге, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Операция по эвакуации завершилась успешно.

В спасательной службе напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе на горные маршруты, особенно в условиях переменчивой погоды и сложного рельефа.

Ранее в апреле помощь спасателей потребовалась еще двум туристкам, которые заблудились в районе горы Ачишхо при попытке добраться до водопада Кейва. Кроме того, ранее в Тисо-самшитовой роще спасатели эвакуировали тело мужчины, сорвавшегося в ущелье в районе смотровой площадки «Белые скалы».

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали тело мужчины, который погиб после падения с большой высоты в районе Тисо-самшитовой рощи. Погибший проигнорировал установленные ограждения и запрещающие знаки, вышел за пределы безопасной зоны и сорвался в ущелье с высоты около 200 м.

Мария Удовик