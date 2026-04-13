Спасатели эвакуировали тело сочинца после падения с 200 метров

В Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России провели эвакуацию тела мужчины, погибшего после падения с большой высоты в районе Тисо-самшитовой рощи. Происшествие произошло 12 апреля в районе смотровой площадки «Белые скалы».

По данным спасательной службы, мужчина, проигнорировав установленные ограждения и запрещающие знаки, вышел за пределы безопасной зоны и сорвался в ущелье с высоты около 200 метров. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы через систему 112.

После получения сигнала на место были направлены подразделения ЮРПСО МЧС России. Спасатели обнаружили тело погибшего на тропе вблизи пещеры в горно-лесной местности. Для эвакуации использовались носилки и специальное снаряжение, позволяющее транспортировать тело по сложному рельефу.

После завершения работ тело было передано сотрудникам следственных органов для проведения процессуальных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего.

Отдельно отмечается, что в горных районах Сочи продолжается практика сложных эвакуационных операций, включая работы в пещерах и труднодоступных ущельях, где спасатели регулярно применяют альпинистское и спелеологическое оборудование.

Мария Удовик