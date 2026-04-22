Четверых жителей Ростова-на-Дону осудили за хищение 5,3 млн рублей

Советский районный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговоры четырем мужчинам за совершение мошенничества и краж с банковских счетов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что главный фигурант дела Сергей Самойлов обманул потерпевшего, предложив ему платные услуги, и под предлогом предоплаты заставил перевести 60 тыс. руб., после чего скрылся, не выполнив обязательства. В рамках другого эпизода Самойлов, согласно данным следствия, действовал совместно с Петром Кузьменко и Павлом Лекаревым, сняли с банковской карты потерпевшего через банкомат 2 млн руб.

В третьем преступлении Сергей Самойлов и Алексей Гайдуков, как следует из материалов суда, украли из автомобиля мобильный телефон стоимостью 20 тыс. руб. и банковскую карту потерпевшего. Кроме того, они сняли со счета третьего потерпевшего 2,9 млн руб., а общий ущерб составил 3,2 млн руб.

Отмечается, что все подсудимые полностью признали вину в совершенных преступлениях.

По решению суда Самойлов приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу 50 тыс. руб. Кузьменко и Гайдуков получили по четыре года колонии и штраф в 40 тыс. руб. каждый. Лекарев осужден на четыре года и семь месяцев лишения свободы со штрафом 40 тыс. руб. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.

Константин Соловьев