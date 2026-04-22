В Ростове отключили электричество в нескольких садовых товариществах и улицах

Утром в Ростове-на-Дону произошло нарушение в электросети, что привело к частичному отключению потребителей. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения затронули отключения на улицах Садоводческая, Шостаковича, Прокофьева, Саврасова, Свиридова и садовые товарищества «Колос», «Ростсельмашовец» и «Виноградарь». Энергетики планируют восстановить подачу ресурса в течение трех часов.

Константин Соловьев