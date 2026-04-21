Быль про убыль

С начала 2023 года количество избирателей на территории Белгородской и Курской областей сократилось почти на 60 тыс. человек, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе информации ЦИК. Это один из немногих доступных во время СВО статистических показателей, позволяющих косвенно судить о миграции из приграничья и перерегистрации жителей в другие субъекты РФ. Официальные данные по движению населения региональные органы Росстата не разглашают по распоряжению правительства РФ. Эксперты отмечают, что местным властям удалось избежать «обвальной» убыли населения за счет господдержки, но опасаются, что сохранение негативной тенденции может привести к острому дефициту кадров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Электоральная статистика говорит о том, что навсегда приграничные регионы за последние годы покинули десятки, но не сотни тысяч жителей

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в приграничных регионах Черноземья за последние три полных года количество избирателей (то есть в большинстве случаев совершеннолетних жителей) снизилось на 58,7 тыс. В Белгородской области с начала 2023 года до начала 2026-го их численность сократилась на 26 тыс. (с 1,219 млн до 1,193 млн), а в Курской — на 32,7 тыс. (с 889,6 тыс. до 856,9 тыс.).

При этом из Курской области косвенные признаки оттока фиксируются и в Федеральном едином регистре застрахованных лиц (ФЕРЗЛ) — с 2023 года было зарегистрировано 28 126 заявлений о выборе организаций для предоставления первичной медпомощи за пределами региона. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе курского облправительства. В министерстве здравоохранения Белгородской области аналогичные данные сообщить «Ъ-Черноземье» отказались, сославшись на то, что они «не являются общедоступными».

В конце 2025 года белгородский губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции сообщал, что порядка 60 тыс. человек сменили прикрепление в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионе, большинство — жители приграничных муниципалитетов.

Получить иную статистическую информацию об изменении численности населения за последние три года в Белгородской и Курской областях не удалось — региональные органы Росстата в ответ на запросы «Ъ-Черноземье» сообщили о «временной приостановке» предоставления этих сведений по распоряжению правительства РФ. Последние опубликованные официальные данные Белгородстата — на начало 2025 года. Согласно им численность населения региона составляла тогда 1,482 млн человек, сокращение за 2024 год составило 18,6 тыс. Данные аналогичной актуальности размещены и на Курскстате: 1,049 млн человек на начало 2025 года, 1,061 млн — годом ранее, сокращение численности населения за 2024-й — на 12 тыс.

Белгородский политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин отмечает, что сокращение населения наблюдается во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО), однако не отрицает влияния оперативной обстановки на статистику его региона: «На сокращение населения не может не оказывать влияния сложная ситуация с безопасностью. Госпрограммы по поддержке населения определенно играют позитивную роль, без них отток был бы значительно выше».

«Однако если негативный тренд сохранится, то могут усугубиться и проблемы, в первую очередь кадровые. Уже сейчас в Белгородской области нехватка рабочей силы ощущается в большей степени, чем в большинстве соседних регионов»,— подчеркнул господин Травин.

Гендиректор АО «Белгородская ипотечная корпорация» (единый земельный оператор в области) Дарья Макарова, напротив, сообщила «Ъ-Черноземье», что в регионе продолжают расти продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): «По итогам 2025 года продажи земельных участков для ИЖС увеличились на 32%. Это можно объяснить желанием людей оставаться и планировать будущее в регионе, несмотря на сложную обстановку. Во многом этому способствуют и программы льготного предоставления земли, и запуск в 2026 году региональной льготной ипотеки на строительство ИЖС под 8,5%».

Курский политолог Владимир Слатинов отмечает, что, несмотря на отток населения из приграничных регионов, ситуация далека от кризисной. «Обвального оттока нет — ни из Курской, ни из Белгородской областей. Переселение действительно происходит, в первую очередь из приграничных территорий в областные центры и более безопасные места. Эти внутренние перемещения, скорее всего, измеряются десятками тысяч человек. Хорошо бы эту статистику изучить, но никто эти данные сейчас не даст. Однако экономика, социальная сфера и инфраструктура в целом функционируют, политическая стабильность и управляемость поддерживаются, что не позволяет ситуации перейти в критическую фазу»,— считает эксперт.

Ульяна Ларионова