Правительство РФ выделило Курской области 5,7 млрд на жилищные сертификаты

Для приобретения жилищных сертификатов и поддержки более 800 семей из приграничья Курской области кабмин направил в регион около 5,7 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации главы региона, в Курской области людям, лишившимся жилья, уже выдали более 15 тыс. сертификатов на сумму свыше 93 млрд руб. Реализованы 12,5 тыс. из них на 81 млрд. Средняя стоимость одного сертификата в 2025 году равнялась почти 6,5 млн руб.

«Быстро и без промедления люди должны получать все положенные им выплаты. Рассчитываю, что в самое ближайшее время сможем приступить к выдаче сертификатов и нашим дольщикам»,— написал Александр Хинштейн.

Всего в соответствии с решением правительства РФ на помощь жителям Курской и Брянской областей выделят около 7 млрд руб., сообщила пресс-служба кабмина.

«Важно, чтобы граждане, которые лишились своих домов, не остались без внимания государства и получили возможность приобрести или построить себе новое жилье»,— подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале февраля кабмин выделил почти 1,3 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию аренды жилья гражданам, покинувшим дома в курском приграничье. По расчетам, средств хватает на покрытие расходов почти 21 тыс. семей.

Денис Данилов