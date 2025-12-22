Пострадавшим от ВСУ курянам выдали жилищные сертификаты на 93,2 млрд рублей

93,2 млрд руб. составила общая сумма, на которую с 2023 года получили жилищные сертификаты жители Курской области, потерявшие жилье из-за атак ВСУ. Об этом на заседании регионального правительства рассказала заместитель губернатора Елена Атанова.

Всего, по ее данным, было рассмотрено 17 тыс. заявлений — в результате жители региона получили 15 тыс. сертификатов. В том числе в 2023 году было выдано 447 документов на 2,2 млрд руб., в 2024-м — 5,3 тыс. на 32,6 млрд, в 2025-м — 9,3 тыс. на 58,4 млрд.

Получатели помощи реализовали 10 тыс. сертификатов на 61,9 млрд руб. В том числе в 2023 году — 447 на 2,8 млрд, в 2024-м — 1,8 тыс. на 10,8 млрд, в 2025-м — 7,9 тыс. на 48,4 млрд.

7,6 тыс. сертификатов было выдано жителям Суджанского, 3,3 тыс. — Глушковского, 1,8 тыс. — Кореневского, 989 — Рыльского, 968 — Беловского, 284 — Большесолдатского, 91 — Хомутовского, 14 — Льговского района. Один сертификат получила семья из Курска.

На сегодня правительство региона уже сформировало новый перечень на 695 помещений, который готовят к согласованию с Минстроем России. Сумма по этим сертификатам должна составить 5,1 млрд руб.

Всего на поддержку жителей курского приграничья из федерального бюджета было выделено 190 млрд руб.

Юрий Голубь