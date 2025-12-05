Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На поддержку жителей приграничья Курской области выделено 190 млрд рублей

Из федерального бюджета на меры социальной поддержки жителей приграничных территорий Курской области было направлено более 190 млрд руб. Информацию о распределении средств озвучил губернатор региона Александр Хинштейн в ходе «прямой линии».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Меры поддержки, полученные регионом, не имеют аналогов в новейшей истории. Только деньгами оценить произошедшее с людьми — это неправильно. Но такого объема поддержки со стороны федерального бюджета не знал и не знает ни один другой регион»,— подчеркнул господин Хинштейн.

По его словам, крупнейшие статьи расходов — жилищные сертификаты (84,6 млрд руб.), при этом средняя сумма сертификата в октябре и ноябре составила 6,7 млн руб. На ежемесячные выплаты по 65 тыс. руб. (выделяются с февраля) было направлено 73,6 млрд руб., на единовременную выплату в 15 тыс. руб. — 2,5 млрд руб., на поставки продовольственных наборов — 2,3 млрд руб., на функционирование пунктов временного размещения — 1,2 млрд руб. Более 17 млрд руб. выделено на первоначальную помощь при потере имущества, почти 4,5 млрд руб. — на компенсацию аренды жилья. Свыше 3 млрд руб. направлено на компенсацию оплаты труда из-за простоя предприятий.

В декабре 2024 года первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что правительство России выделило на поддержку Курской области свыше 60 млрд руб.

Ульяна Ларионова