Власти потратят 80 млрд руб. на восстановление трех приграничных областей

Правительство согласовало программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей. На все мероприятия программы на 2025–2027 годы выделят около 80 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства.

Новая программа поддержки включает меры по повышению безопасности, восстановлению транспортной, энергетической, коммунальной, информационной и социальной инфраструктуры. Как уточнил первый вице-премьер Денис Мантуров, пока работа возможна только в населенных пунктах, находящихся на расстоянии более 30 км от линии боевых действий, где провели разминирование. Уже возможен ремонт «сотен километров дорог» и около 20 мостов, объектов ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевой и газораспределительной инфраструктуры и вышек сотовой связи.

В отношении населенных пунктов, расположенных на расстоянии менее 30 км от линии фронта, в приоритете являются работы по разминированию. Господин Мантуров добавил, что новая программа стала продолжением уже реализуемых мер господдержки. За 2024–2025 годы жителям трех упомянутых регионов выделили денежные выплаты, льготы и жилищные сертификаты суммарно более чем на 150 млрд руб.

В мае Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших при ударах ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Белгородские власти оценили восстановление региона в 157 млрд руб., брянские — в 40 млрд руб. Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценивали в 90 млрд руб.