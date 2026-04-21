Ленобласть попала в список регионов, где пройдет эксперимент по онлайн-поступлению в техникумы

Правительство РФ утвердило постановление о проведении с 2026/27 учебного года эксперимента по организации приема в учреждения среднего профессионального образования (СПО) с использованием суперсервиса «Поступление в организации СПО онлайн». Пилотными регионами, как следует из документа, могут стать пять субъектов РФ: Красноярский край, Волгоградская, Костромская, Ленинградская и Ульяновская области. Выбор конкретных организаций для участия в эксперименте возложен на сами субъекты.

Ранее подать документы в электронном виде через портал госуслуг могли только поступающие в вузы. Новая модель предполагает, что абитуриенты колледжей, включая медицинские, смогут направлять заявления онлайн при условии регистрации в ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации). При этом традиционный порядок приема, установленный Минпросвещения, сохраняется.

В рамках эксперимента будет обеспечена интеграция региональных информационных систем с федеральными ресурсами, включая реестры документов об образовании и платформу «Работа в России» (через нее можно поступать по целевой квоте). Обмен данными между системами, включая заявления, сведения о зачислении и ходе рассмотрения документов, будет происходить в автоматическом режиме.

Координацию эксперимента и методическую поддержку поручено обеспечить Минпросвещения РФ. Ведомство также проведет анализ результатов и до 15 декабря 2026 года представит в правительство доклад с предложениями о масштабировании проекта и возможных изменениях в законодательстве.