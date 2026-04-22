В начале 2026 года продажи парфюмерии и косметики на Кубани снизились на 6%

С 1 января по 20 марта 2026 года количество покупок парфюмерной и косметической продукции в Краснодарском крае снизилось на 6%. При этом средний чек вырос на 8%, до 5 тыс. руб., подсчитали по запросу «Ъ-Кубань» в сервисе «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики сервиса отметили, что в 2026 году покупатели стали более осознанно выбирать продукцию подарочных категорий. Как следствие, на фоне высокой ценовой базы прошлого года прирост продаж замедлился. «Тем не менее сохраняется интерес к покупкам и презентам "для себя". Он был особенно заметен во время праздников 23 февраля и 8 марта»,— добавили эксперты.

По итогам 2025 года объем отгрузки парфюмерно-косметической продукции в регионе составил 3,35 млрд руб. Это на 4% меньше в сравнении с показателем 2024 года, писал «Ъ-Кубань».

