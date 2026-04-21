ЕС направит в Армению гражданскую миссию для борьбы с гибридными угрозами

Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами: дезинформацией, кибератаками и для помощи в отслеживании незаконных финансовых потоков. Первоначальный мандат миссии продлится два года.

«Армяне сталкиваются с масштабными кампаниями дезинформации и кибератаками. В ближайшие годы новая гражданская миссия ЕС будет предоставлять экспертные консультации, способствовать росту потенциала ведомств и создавать группу для мониторинга ситуации и принятия срочных мер»,— сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводит пресс-служба Совета ЕС.

В преддверии июньских парламентских выборов МИД Армении попросил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства. Ведомство поясняло, что у ЕС «есть многолетний опыт в этом деле». МИД РФ отмечал, что помочь в подготовке и организации выборов могут и российские эксперты. «Пусть поделятся, а мы посмотрим, что это за опыт»,— ответил на это министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В Армении с февраля 2023 года уже действует другая гражданская миссия ЕС — EUMA, состоящая из 165 европейских наблюдателей и 44 армянских. Она размещена вдоль всей армяно-азербайджанской границы и занимается мониторингом обстановки. Мандат миссии в последний раз продлили до 19 февраля 2027 года. Согласно армяно-азербайджанскому мирному соглашению, которое пока не подписано, но парафировано, посторонних сил на границе быть не должно. МИД Армении допускал, что миссия может получить другие функции, например, «управление границами».

Лусине Баласян

