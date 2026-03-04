Направление в Армению «группы быстрого реагирования» Евросоюза очевидно повторяет «молдавский сценарий», заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, если речь идет о помощи в подготовке и организации парламентских выборов, то российская сторона готова направить и собственных экспертов в Армению.

«Активное и, как показывает опыт других стран, глубокое вовлечение экспертов из ЕС в предвыборный период, а также в контексте возможного проведения конституционного референдума едва ли укрепит подлинный суверенитет Армении»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

При этом она подчеркнула: компетенциями по выборным процедурам обладает СНГ, куда Армения, в отличие от ЕС, входит. «У Еревана всегда есть возможность обратиться в Исполнительный комитет Содружества. Уверена, им не откажут»,— заметила Мария Захарова. «В прошлом году аналогичный европейский "десант" работал в Кишиневе "для содействия властям в противодействии дезинформации России". Так было сказано. А на самом деле "защитники" демократии попросту блокировали неудобные информационные ресурсы и контент, причем делалось это без предоставления каких-либо юридических обоснований»,— сказала представитель российского МИДа.

В феврале СМИ сообщили, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян направил адресованное Брюсселю письмо, в котором попросил об отправке группы быстрого реагирования для защиты от внешнего вмешательства на парламентских выборах, которые пройдут 7 июня. Речь, как утверждалось, шла в том числе о противодействии российской «гибридной атаке».

26 февраля замглавы Минюста Армении Тигран Дадунц заявил, что группа ЕС численностью 20 человек окажет техническую поддержку ЦИК Армении, в том числе — поможет усовершенствовать механизм выявления скрытого подкупа избирателей. При этом он подчеркнул: эта деятельность не направлена против России.

Лусине Баласян