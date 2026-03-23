Мирзоян: Армения готова изучить опыт России в борьбе с гибридными угрозами

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что готов изучить опыт России в борьбе с гибридными угрозами, если российская сторона поделится этим. Так он ответил на вопрос, почему Армения обратилась к Евросоюзу за помощью в защите от внешнего вмешательства на парламентских выборах, а не к РФ.

Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Арарат Мирзоян

«Если у Российской Федерации есть собственный опыт борьбы с гибридными угрозами, и она готова им поделиться, мы не против. Пусть поделятся, а мы посмотрим, что это за опыт»,— сказал Арарат Мирзоян на брифинге. Он подчеркнул, что у ЕС «есть многолетний опыт в этом деле», а предыдущие власти Армении неоднократно обращались к европейским коллегам для содействия во время избирательных процессов.

Арарат Мирзоян попросил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства на парламентских выборах, которые пройдут 7 июня. Армянский Минюст пояснял, что деятельность ЕС в Армении не направлена против России. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что если речь идет о помощи в подготовке и организации парламентских выборов, то российская сторона готова направить и собственных экспертов.

Лусине Баласян