МИД Армении: миссия ЕС может быть привлечена к управлению границами

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что миссия Евросоюза, дислоцированная на армянской стороне границы с Азербайджаном, может получить другие функции. Согласно армяно-азербайджанскому мирному соглашению стороны договорились о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе.

«Мы понимаем, что время прошло, и теперь у нас мир, и нам следует подумать о том, как эта миссия может продолжать поддерживать нас. Возможно, некоторые функции по управлению границами, а возможно и другие»,— сказал Арарат Мирзоян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) действует с 20 февраля 2023 года в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) вдоль всей армяно-азербайджанской границы. В нее входят 165 человек со стороны ЕС и 44 армянских наблюдателя. Мандат миссии в прошлом году продлили до 19 февраля 2027 года. При этом, исходя из текста мирного соглашения, которое пока не подписано, но парафировано, Армения должна отозвать миссию. Прежде армянские власти настаивали, что перед этим необходимо завершить демаркацию границы.

Лусине Баласян