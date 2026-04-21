Более 100 нелегальных иностранцев выявили на базе под Краснодаром

В Краснодаре на территории плодоовощной базы в хуторе Ленина выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ходе проверки установлено, что на объекте работали иностранные граждане без соблюдения установленных требований.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками краевого главка полиции при поддержке подразделений Росгвардии. Всего на территории базы проверили 362 иностранных гражданина, которые были задействованы в качестве разнорабочих.

По итогам проверки в отношении 115 человек составлены административные протоколы. Уточняется, что 91 иностранный гражданин привлечен к ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Еще 26 человек осуществляли трудовую деятельность без оформления необходимых разрешительных документов, в том числе без патента.

В правоохранительных органах отмечают, что выявленные нарушения касаются граждан нескольких государств, включая страны СНГ и дальнего зарубежья. По каждому факту проводится проверка, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.

Также внимание уделено действиям работодателей. По данным полиции, в их действиях усматриваются признаки нарушений, предусмотренных уголовным законодательством. Речь идет, в частности, о возможной организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Материалы проверки направлены для дальнейшей правовой оценки.

«Ъ-Кубань» писал, что УФСБ России по Краснодарскому краю пресекла деятельность организованной группы из трех россиян, которые с 2017 по 2023 год помогли более чем 420 иностранцам незаконно въехать в Россию через фиктивные приглашения. Участники преступной группы в Краснодаре занимались поиском иностранных граждан и подготовкой документов для получения разрешений на въезд в страну.

Мария Удовик