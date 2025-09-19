В Краснодарском крае задержали организаторов незаконного въезда 420 иностранцев

УФСБ России по Краснодарскому краю пресекла деятельность организованной группы из трех россиян, которые с 2017 по 2023 год помогли более чем 420 иностранцам незаконно въехать в Россию через фиктивные приглашения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники преступной группы в Краснодаре занимались поиском иностранных граждан и подготовкой документов для получения разрешений на въезд в страну. В бумаги они вносили ложную информацию о целях, сроках и местах пребывания приезжих.

Следственным отделом управления в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Расследование продолжается.

Алина Зорина