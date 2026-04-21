В Крымске провели экстренную операцию на открытом сердце

В Крымске хирурги центральной районной больницы провели экстренную операцию на открытом сердце пациенту с тяжелыми травмами грудной клетки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Фото: Минздрав Кубани

По данным ведомства, мужчина был доставлен в приемное отделение с серьезными ранениями, затронувшими жизненно важные органы, включая сердце и легкое. Состояние пациента требовало немедленного хирургического вмешательства.

Операция продолжалась около двух часов. Врачи выполнили переднебоковую торакотомию и провели ушивание повреждений сердца и легкого. Медицинская помощь такого уровня относится к категории высокотехнологичных вмешательств и требует значительного опыта и координации действий специалистов.

В медицинском учреждении отметили, что операция прошла успешно. После проведенного лечения состояние пациента стабилизировалось. В дальнейшем он был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.

Как подчеркнул заведующий хирургическим отделением Крымской центральной районной больницы Владимир Павлюченко, выполнение подобных операций требует высокой квалификации медицинского персонала и соответствующего оснащения. По его словам, пациент в ближайшее время сможет вернуться к обычному образу жизни.

В министерстве здравоохранения региона добавили, что медицинские учреждения края продолжают оказывать помощь пациентам с тяжелыми травмами, включая проведение сложных хирургических вмешательств в экстренных ситуациях.

Мария Удовик