На Кубани хирурги удалили опухоль массой 13 кг

Кубанские хирурги провели сложную операцию по удалению у пациента 13-килограммовой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

Команда специалистов Краевой клинической больницы №2 прооперировала пациента с новообразованием брюшной полости и выполнила пластику почечных сосудов, говорится в сообщении.

Как сообщили в минздраве, во время диагностики у пациента выявили опухоль, занимавшую почти всю брюшную полость. Диаметр новообразования достигал 50 см, а масса составляла 13 кг.

Каждый год в ККБ №2 хирурги проводят свыше 40 тыс. операций, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Андрей Николаев

