В Ростове-на-Дону закроют 11 подвальных газовых котельных

В Ростове-на-Дону в ходе планового ремонта источников теплосетей и теплоснабжающих организаций закроют 11 подвальных газовых котельных. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонтные работы будут проводить в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Компания «Теплокоммунэнерго» проведет полную реконструкцию 26 участков тепловых вводов.

Для удобства ростовчан работы будут проводить по новому графику. Первое отключение горячей воды начнется в Западном жилом массиве и части центра города с 12 мая от Ростовской ТЭЦ-2 и завершится 5 июня.

Мария Хоперская