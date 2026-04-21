Пентагон заявил о перехвате подсанкционного танкера Tifani

В зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM) задержан находящийся под санкциями танкер Tifani. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в социальной сети X.

«Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani»,— уточнили в Пентагоне. В министерстве отметили, что американские вооруженные силы продолжат принимать меры по сдерживанию судов, помогающих Ирану. «Открытое море не является убежищем для санкционных судов»,— подчеркнули в ведомстве.

13 апреля США ввели блокаду иранских портов в Ормузском проливе. Американский президент Дональд Трамп заявил, что будет уничтожать все иранские суда, которые приблизятся к морскому коридору. По данным CNN, переговоры США и Ирана по мирному урегулированию назначены на 22 апреля в Исламабаде. Как сообщал Axios, КСИР требует от иранских чиновников не соглашаться на переговоры, пока не будет разблокирован Ормузский пролив.

