Ормуз и ныне там

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вечером 18 апреля снова закрыли Ормузский пролив, отменив объявленное за день до этого решение открыть проход по нему коммерческих судов. Поводом стал отказ США снять свою морскую блокаду Ирана, которую в Тегеране считают нарушением действующего до 22 апреля перемирия. Возвращение к эскалации на ключевом маршруте перевозки энергоресурсов в Персидском заливе нанесло новый удар по президенту Трампу, который днем ранее заявил, что Иран больше никогда не перекроет Ормузский пролив. В условиях двойной блокады пролива и пробуксовки переговоров США и Иран могут возобновить боевые действия.

Решение Тегерана разблокировать Ормузский пролив было объявлено после того, как 17 апреля власти Израиля и Ливана согласовали прекращение огня, которое было одним из требований Тегерана. «Вместе с перемирием в Ливане проход для судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым»,— написал в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Как сообщил телеканал CNN, на судах, застрявших в Персидском заливе, находится около 20 тыс. моряков и 132 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Уже на следующий день после анонсированного открытия Ормузского пролива новое заявление иранской стороны развернуло ситуацию на 180 градусов.

О восстановлении режима контроля над Ормузским проливом с вечера 18 апреля сообщил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари, возложивший ответственность за сохранение иранской блокады на США.

«Исламская Республика Иран по доброй воле согласилась на управляемый проход ряда торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США продолжают заниматься грабежом и морским пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и тщательным контролем вооруженных сил»,— говорится в заявлении иранского военного командования.

С отдельным заявлением выступил 18 апреля Высший совет национальной безопасности Ирана. В нем отмечается, что, сохранив свою морскую блокаду Ормузского пролива, которая продолжает действовать с 13 апреля, США нарушают режим прекращения огня с Ираном. Учитывая это, ответная иранская блокада пролива будет действовать до тех пор, пока от своей блокады Ормузского пролива не откажутся США.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману вечером 18 апреля сразу после получения радиосообщения о том, что КСИР закрывает Ормузский пролив. В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения пролива после объявления Ирана о восстановлении запрета на проход судов. Подробности инцидентов не сообщаются.

Все эти события произошли после того, как Дональд Трамп в пятницу разразился серией постов в своей соцсети Truth Social и сделал ряд громких заявлений ведущим американским СМИ, сообщив о якобы достигнутой крупной дипломатической победе Вашингтона. «Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к полноценному судоходству. Спасибо!» — написал президент США, заверив, что «Иран согласился никогда больше не перекрывать Ормузский пролив». Выразив благодарность Тегерану, президент США, впрочем, сообщил, что морская блокада Ирана в любом случае будет действовать до тех пор, пока не будут согласованы все условия мирного соглашения с Тегераном. «Блокада закончится, когда будет подписано соглашение. Как только будет подписано соглашение, блокада завершится»,— заявил Трамп в беседе с журналистами 17 апреля по прибытии в Финикс (штат Аризона).

В тот же день глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в интервью телеканалу «Аль-Арабия» сообщил, что американские силы «следят за каждым иранским портом». «Мы можем поддерживать блокаду столько, сколько потребуется»,— заверил адмирал Купер.

После того как стало известно о решении Ирана возобновить блокаду Ормузского пролива, утром 18 апреля президент Трамп провел срочное совещание в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. По информации издания Axios, в совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Кроме того, на встрече присутствовали глава аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, спецпосланник президента Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Выступая на встрече, Трамп заявил, что не позволит Ирану шантажировать США, как он это делал «на протяжении многих лет».

Помимо вопроса о контроле над Ормузским проливом вторым камнем преткновения остается вопрос об обогащенном уране и ядерной программе Ирана.

«Трамп не имеет права лишать нацию ее прав и заявлять, что Иран не может реализовывать свои права в области ядерной энергетики»,— заявил 19 апреля президент страны Масуд Пезешкиан. Как пояснил в тот же день на полях проходящего в Турции пятого Анталийского дипломатического форума замгпавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, Тегеран не намерен передавать Вашингтону свой обогащенный уран и этот вопрос даже не выносится на обсуждение. По словам иранского дипломата, переговоры Тегерана и Вашингтона не возобновятся, пока США не пересмотрят свои «максималистские требования».

Учитывая новую эскалацию в Ормузском проливе и тупик в вопросе ядерной программы Ирана, обе стороны не исключают возможности возобновления боевых действий.

Сергей Строкань