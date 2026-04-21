Axios: Иран затягивает с переговорами из-за давления со стороны КСИР

Власти Ирана затягивают с проведением переговоров с США из-за «очевидного давления» со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, КСИР давит на иранских переговорщиков, пытаясь добиться более жесткой позиции: никаких переговоров до прекращения блокады США в Ормузском проливе. Один из источников сообщил, что иранская команда ждала разрешения на начало переговоров от верховного лидера Моджтаба Хаменеи, который в итоге дал его вечером 20 апреля.

Источники утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится на переговоры в пакистанский Исламабад 21 апреля. Ожидается, что для участия в переговорах в Пакистан также прибудут зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Дональд Трамп сообщал, что новый раунд американо-иранских переговоров запланирован на сегодняшний день, когда истекает срок двухнедельного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. При этом источники CNN утверждают, что встреча делегаций состоится только 22 апреля. Телеканал, как и Axios, сообщил, что господин Вэнс вылетит в Исламабад из Вашингтона уже сегодня.

Первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде 11 апреля. Стороны, как говорил Дональд Трамп, не смогли договориться о судоходстве в Ормузском проливе и ядерной программе Ирана.