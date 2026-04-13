Трамп пригрозил уничтожением любому иранскому кораблю за нарушение блокады США

Президент США Дональд Трамп предупредил, что иранские военные суда, которые приблизятся к зоне морской блокады США, будут «немедленно уничтожены». Такое заявление американский президент разместил в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Если какой-либо из (оставшихся у Ирана.— “Ъ”) кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен такими же средствами, которые мы применяем против лодок наркоторговцев. Быстро и жестоко», — заявил господин Трамп.

Президент заявил, что весь военно-морской флот Ирана в составе 158 кораблей «лежит на дне моря», за исключением нескольких «быстроходных ударных кораблей». По его словам, вооруженные силы США не уничтожили их ранее, поскольку «не сочли серьезной угрозой».

Сегодня Reuters сообщало, что ВС США для блокады Ормузского пролива установят ограничения в Оманском заливе и Аравийском море. Начало блокады было запланировано сегодня на 17:00 мск.

Переговоры США и Ирана прошли в Исламабаде 11 апреля. По словам президента США Дональда Трампа, стороны не пришли к соглашению по поводу ядерной программы Ирана и по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе.