CNN: переговоры США и Ирана запланированы на 22 апреля

Второй раунд переговоров США и Ирана должен пройти 22 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников канала, вице-президент США Джей Ди Вэнс уже сегодня вылетит из Вашингтона. В Белом доме CNN заявили, что официальной информации о дате американо-иранских переговоров нет. «Мы ожидаем, что делегация отправится в путь в ближайшее время, но когда именно это произойдет, пока неясно»,— отметили в администрации президента США.

Дональд Трамп говорил, что новый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 21 апреля — в этот день заканчивается двухнедельное перемирие между сторонами. Президент отмечал, что продление перемирия будет «крайне маловероятно», если стороны не заключат мирное соглашение до окончания режима прекращения огня. По данным Axios, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил продолжить переговоры.

Предыдущие переговоры состоялись в Исламабаде 11 апреля. Президент США говорил, что они прошли неудачно: стороны не смогли договориться об иранской ядерной программе и о судоходстве в Ормузском проливе. Тегеран также подтверждал, что не смог договориться с Вашингтоном по нескольким пунктам. Через два дня США ввели блокаду иранских портов в районе Ормузского пролива. 17 апреля Тегеран заявил об открытии морского коридора, а на следующий день восстановил над ним военный контроль.