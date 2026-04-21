У двух жителей Ростовской области изъяли 75 килограммов мефедрона
Сотрудники полиции изъяли у двух жителей Ростовской области 75 килограммов мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Нарколаборатория работала в Азовском районе с мая 2025 года. Ежемесячно злоумышленники производили более 100 килограммов запрещенных веществ для продажи через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи — до пожизненного лишения свободы. Оба фигуранта арестованы.