Роскачество подтвердило безопасность детского питания HiPP, в одной из партий которого в Австрии нашли крысиный яд. Продукт соответствует требованиям качества российского надзорного ведомства. Пюре «Яблоко. Мое первое пюре» и «Цветная капуста. Мое первое пюре» имеют действующие знаки качества в России.

«Наличие знака качества означает, что производитель успешно прошел веерное исследование Роскачества», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС). Оценка качества продукта включает выездную оценку производства экспертами организации и регулярные аудиты предприятия. В Роскачестве рекомендовали выбирать продукцию, отмеченную знаком качества.

19 апреля полиция Австрии сообщила, что в баночках HiPP был обнаружен крысиный яд. В правоохранительных органах не исключают, что яд добавили в детское питание намеренно. Руководство HiPP утверждает, что нарушения допущены не со стороны производителя, так как продукция покинула склад в идеальном состоянии.

После распространения информации об инциденте российские маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также магазин «Детский мир» начали проверку продукции HiPP. Ритейлер X5 решил снять с продажи детское пюре производителя. В Роспотребнадзоре утверждали, что продукт, о котором идет речь, производится на заводе в Германии и не поставляется в Россию.