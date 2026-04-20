Wildberries проверяет пюре HiPP после сообщений о попадании крысиного яда

Маркетплейс Wildberries проверяет детское питание компании HiPP, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Проверку начали после того, как в Австрии в баночках с овощным пюре для младенцев производства HiPP нашли следы крысиного яда.

«Маркетплейс проводит внутреннюю проверку данной продукции на предмет выявления некачественных партий. В случае обнаружения такие товары будут немедленно заблокированы»,— рассказали ТАСС в РВБ.

В пресс-службе Ozon заявили агентству, что вся продукция бренда HiPP на маркетплейсе поставляется официальным дистрибьютором ООО «Хипп Русь». Эту продукцию производят на заводе в Калининграде, а не импортируют. «Мы уже связались с поставщиком, чтобы получить полную информацию и оценить ситуацию»,— заверили в Ozon.

Австрийская полиция не исключает вероятность преднамеренного добавления яда в детское пюре. Поводом для проверки стала жалоба одного из покупателей в земле Бургенланд, который заявил, что его баночка морковно-картофельного пюре HiPP была, по-видимому, вскрыта. Проверка содержимого выявила наличие крысиного яда. Сейчас все партии пюре изымаются из 1,5 тыс. супермаркетов Spar, а также Eurospar, Interspar и Maximarkt в Австрии.