«Детский мир» не будет отзывать детское питание Hipp из-за сообщений о яде

Причин для отзыва продукции немецкого производителя детского питания Hipp нет, заявила пресс-служба «Детского мира». Отравление крысиным ядом не затронуло поставки в России, уверили в ретейлере.

«Мы оперативно связались с официальным поставщиком продукции Hipp в России и сообщаем, что инцидент не связан с качеством или производством продукции Hipp и затрагивает исключительно канал дистрибуции Spar Австрия»,— заявили «РИА Новости» в компании. Там отметили, что детское питание, которое продается в магазинах, поставляется производствами, размещенными в России, или официальными импортерами. Продукты проходят проверяются множество раз и сертифицируются на соответствие российским стандартам детского питания.

В «Детском мире» при этом порекомендовали покупателям рекомендацию обращать внимание на характерный хлопок крышки при открывании баночки с пюре. Этот звук указывает на пригодность к употреблению, сообщила пресс-служба.

В Австрии в баночках с овощным пюре для младенцев ранее обнаружили следы крысиного яда. Производитель заявил об отзыве всей линейки продукции из продажи в стране из-за риска попадания постороннего вещества. В правоохранительных органах допускали, что яд в еду могли добавить злоумышленники.

Ритейлер X5 решил снять с продажи детское пюре производителя. Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon сообщали о начале проверок. В Роспотребназдоре утверждали, что продукт, о котором идет речь, производится на заводе в Германии и не поставляется на территорию России.