Ozon проверяет товары Hipp после сообщений о попадании яда в детское питание

Ozon запросил информацию у поставщика детского питания Hipp, которое производится в городе Мамоново Калининградской области. Поводом стали сообщения о возможном попадании крысиного яда в продукцию бренда за рубежом, сообщили в пресс-службе маркетплейса, пишет РИА Новости.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее агентство APA со ссылкой на австрийские органы здравоохранения сообщило об отзыве детского пюре Hipp из сети супермаркетов Spar в Австрии. Причиной стало подозрение на наличие опасного вещества в продукции. Производитель, в свою очередь, заявил об отзыве всей линейки баночного пюре из продажи в стране из-за риска попадания постороннего вещества.

«Мы знаем о сообщениях, касающихся детского пюре Hipp в Австрии. Мы уже связались с поставщиком, чтобы получить полную информацию и оценить ситуацию. При получении любых рекомендаций от поставщика или регуляторов мы готовы незамедлительно принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара»,— говорится в сообщении.

В Ozon подчеркнули, что представленная на площадке продукция бренда поставляется через официального дистрибьютора «Хипп Русь» и производится на российском предприятии, а не ввозится из-за границы.

«Все товары категории детского питания проходят на Ozon многоступенчатую проверку документов и сертификатов перед выходом на витрину»,— заявил маркетплейс.

Матвей Николаев