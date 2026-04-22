Миниатюрный Петербург зажигает огни

11 апреля музей-макет «Петровская Акватория», спустя семь месяцев вынужденного перерыва в работе, вновь открыл двери для жителей и гостей Санкт-Петербурга по адресу: Невский проспект, 35, Большой Гостиный Двор, Садовая линия, второй этаж.

Выставка представляет собой уникальную экспозицию — масштабную реконструкцию Санкт-Петербурга и его основных пригородов со времен зарождения города при Петре I и до начала правления Екатерины II. На площади 500 кв. м в масштабе 1:87 воссоздан облик Северной столицы того переломного периода русской истории. На экспозиции представлены более тысячи исторических зданий, около ста кораблей, свыше 25 тыс. персонажей, а также 20 тонн настоящей воды, по которой перемещаются модели кораблей.

За 11 лет работы музей принял около 2 млн посетителей. После досрочного расторжения договора аренды летом 2025 года музей был вынужден экстренно демонтировать уникальную экспозицию, съехать на склад, а затем переехать в Большой Гостиный Двор. В ходе переезда пострадала гидроизоляция водной системы, получили повреждения десятки персонажей и архитектурных элементов. По предварительным оценкам, безвозвратно утрачено более 30% миниатюрных деталей макета. Сейчас команда музея ведет восстановительные работы, по завершении которых миниатюрный Петербург вновь предстанет перед посетителями во всем своем величии: смена дня и ночи, подсветка окон, звуковое сопровождение, а главное — движение макетов парусников петровской эпохи по водной глади, что было и остается уникальной особенностью «Петровской Акватории» — макета, не имеющего аналогов в мире.

У гостей «Петровской Акватории» теперь появилась возможность заглянуть «за кулисы» создания миниатюрного Петербурга. Музей работает в режиме технического тестирования, восстановление экспозиции еще продолжается. На экскурсии можно увидеть, как рождается город: где-то зажигаются окна, где-то еще только расставляют крошечных персонажей, а по водной глади уже начинает свое движение петровский флот.

Сейчас экскурсия проводится по строящемуся макету. Продолжительность экскурсии 45 минут. Приобрести билеты можно на сайте или в кассах музея непосредственно перед посещением. Гидам-экскурсоводам, представителям туристических компаний и образовательных учреждений, планирующим посещение музея с организованными группами, необходимо заранее согласовать дату и время визита.

Официальное открытие музея-макета в Большом Гостином Дворе запланировано на май 2026 года. Планируется, что с мая музей перейдет на ежедневный режим работы, без выходных с 10:00 до 22:00. А летом — порадует гостей возвращением интерактивных программ.

Пока же экскурсии проводятся по строящемуся макету. В апреле экспозиция будет открыта для индивидуальных посетителей 25 и 26 апреля.

