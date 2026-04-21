Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 7 млн руб. за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн руб. по статье о неудалении информации об экстремистской деятельности. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

23 марта Таганский суд оштрафовал Telegram на 10,5 млн руб., признав его виновным по двум протоколам о неудалении запрещенного контента. 16 марта та же инстанция назначила штраф мессенджеру в размере 35 млн руб. из-за пяти эпизодов неудаления запрещенной в России информации.

В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp. В феврале 2026 года РКН начал вводить новые ограничения на работу мессенджера. Регулятор заявлял, что продолжит блокировать Telegram, если тот не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство». ФАС признала рекламу в Telegram незаконной. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет адаптироваться к сложившейся ситуации, делая трафик «более сложным для обнаружения и блокировки».