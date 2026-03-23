Telegram оштрафовали на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы признал Telegram виновным по двум протоколам о неудалении запрещенного контента. Мессенджеру назначен административный штраф на общую сумму 10,5 млн руб., передает «Интерфакс».

В августе 2025 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp. В феврале 2026 года РКН также ограничил загрузку мультимедиа в Telegram. Регулятор заявлял, что продолжит ограничивать мессенджер, если тот не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство». Федеральная антимонопольная служба признала рекламу в Telegram незаконной.

