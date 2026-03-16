Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 35 млн руб. Поводом стали пять эпизодов неудаления запрещенной в России информации.

Telegram Messenger Inc. признан виновным по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, передает ТАСС. Из судебного решения следует, что мессенджер не удалил экстремистские призывы, порнографические материалы с несовершеннолетними, данные о способах изготовления и приобретения наркотиков.

Утром 16 марта пользователи российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, начали жаловаться на сбой в работе Telegram. Согласно сообщениям, у некоторых россиян даже при использовании VPN перестали работать любые версии мессенджера — mobile, desktop, web. Опрошенные «Ъ FM» эксперты предполагают, что Telegram в России уже начали блокировать.

Новости компаний Все