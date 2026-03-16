Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 35 млн руб. Поводом стали пять эпизодов неудаления запрещенной в России информации.

Telegram Messenger Inc. признан виновным по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, передает ТАСС. Из судебного решения следует, что мессенджер не удалил экстремистские призывы, порнографические материалы с несовершеннолетними, данные о способах изготовления и приобретения наркотиков.

Утром 16 марта пользователи российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, начали жаловаться на сбой в работе Telegram. Согласно сообщениям, у некоторых россиян даже при использовании VPN перестали работать любые версии мессенджера — mobile, desktop, web. Опрошенные «Ъ FM» эксперты предполагают, что Telegram в России уже начали блокировать.