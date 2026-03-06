Прогноз нативный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу в Telegram незаконной. По оценкам экспертов, на эту платформу сейчас приходится около 38 млрд руб. как прямых, так и нативных размещений рекламы, а ее запрет в Telegram может привести к переходу этого рынка в серую зону.

ФАС считает размещение рекламы в мессенджере Telegram незаконным на фоне ограничений сервиса Роскомнадзором, заявили “Ъ” в ведомстве. Там добавили, что к незаконным размещениям также относятся и промокампании в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и YouTube. Ответственность за размещение рекламы на этих площадках несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. «В соответствии с законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен»,— пояснили в ФАС. «Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС»,— прокомментировали решение ФАС в Роскомнадзоре.

Кроме того, 6 марта стало известно о первом возбуждении административного дела ФАС против блогера из-за рекламы на YouTube, документ есть в распоряжении “Ъ”.

Антимонопольной службе было направлено письмо от Роскомнадзора о выявленных нарушениях в отношении блогера Александры Посновой. В ответ госпожа Поснова заявила, что требования закона были соблюдены, ведь на видео стояла маркировка и налоги были уплачены. Сейчас речь может идти о точечных кейсах, например, о демонстративных штрафах для формирования правоприменительной практики, считает вице-президент Федерации блогеров Максим Петренчук: государству в настоящее время вряд ли выгодно создавать масштабный конфликт с популярными медиа и крупными блогерами.

С 1 сентября 2025 года в силу вступил запрет на любую рекламу на экстремистских, нежелательных и заблокированных в РФ платформах: штрафы для физлиц составляют 2,5 тыс. руб. за интеграцию, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 20 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Ответственность распространяется и на рекламодателей, и на рекламораспространителей. Замедление работы YouTube в России началось в июле 2024 года. В августе 2025 года были заблокированы голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp. Затем в феврале 2026 года Роскомнадзор ограничил также загрузку мультимедиа в Telegram. Регулятор заявлял, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

Объем рынка нативной и прямой рекламы в Telegram-каналах в 2025 году превысил 38 млрд руб., при этом на рекламу без маркировки (нативную) пришлось около 25% всех бюджетов, рассказали “Ъ” в сервисе автоматизации рекламы Bidfox. Сопредседатель Ассоциации развития интерактивной рекламы по инфлюэнс-маркетингу Александр Кукса также напоминает, что весь рынок инфлюэнс-маркетинга может достигать 60 млрд руб. при росте на 10–20% в 2025 году, при этом доля Telegram и YouTube от этого объема оценивается в 70%. Собеседник “Ъ” на рекламном рынке добавляет, что на фоне новостей о блокировке площадки в целом рекламодатели не сокращают, а, наоборот, наращивают инвестиции в Telegram Ads и блоги в мессенджере: «в первом квартале 2026 года — это один из самых быстрорастущих каналов рекламного рынка». Он добавляет, что сейчас, несмотря на заявления ФАС, Роскомнадзор продолжает регистрировать каналы в Telegram в своем перечне, а рекламу — в ЕРИР. В Ассоциации блогеров и агентств отметили, что официального разъясняющего документа, который бы подробно описывал правила работы с рекламой на этих платформах, пока нет.

«Некоторые из рекламодателей приняли решение приостановить кампании еще вчера вечером»,— говорят в ГК «Родная Речь».

В NMi Group считают, что, на фоне запрета рекламы в мессенджере, Telegram может стать одной большой серой зоной по аналогии с пиратскими сайтами и «все усилия, приложенные Роскомнадзором по повышению "прозрачности" digital-рынка, в части Telegram окажутся напрасными».

Сейчас говорить о запрете рекламы в Telegram пока преждевременно, так как эта практика только формируется прямо на наших глазах, все будет зависеть от исхода рассмотрения первого дела и дальнейших нормативных разъяснений ФАС и Роскомнадзора, считает доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ, юрист в сфере ИТ и рекламы Алина Примакова. В вопросе штрафов нужно доказать факт распространения рекламы конкретным лицом, период, площадку, признаки рекламы, а также связку с тем, что ресурс подпадает под ограничение доступа Роскомнадзора, что не всегда делается автоматически, напоминает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов.

ФАС в своей позиции может исходить из формальных оснований, ведь Таганский районный суд Москвы постановил блокировку Telegram еще в 2018 году и решение не отменялось, напоминает госпожа Примакова: однако каналы там активно продолжают вестись как пресс-службами ведомств, так и регистрируются в ОРД и ЕРИР. Замедление же сервисов — это совсем другая процедура, не связанная с ограничением доступа, говорит она. Проследить за соблюдением запрета на рекламу в мессенджере можно будет через перечень страниц, доступ к которым заблокирован на сайте Роскомнадзора, либо через перечень ресурсов, в отношении которых выбрана мера понуждения в виде запрета на рекламу.

Варвара Полонская, Ян Назаренко