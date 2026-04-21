Власти Ростова подали семь исков к ресторанам и кафе за незаконные веранды

В Ростове-на-Дону управление торговли и бытового обслуживания в 2025 году подали семь претензии семи объектам общественного питания, разместивших летние веранды без разрешений. Общая сумма претензий составила более 2,3 млн руб. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В то же время отмечается, что все объекты были демонтированы силами подрядной организации управления. За понесенные расходы за демонтаж, перемещение и хранение нестационарных объектов в бюджет города уже возвращено порядка более 435 тыс. руб., из них 413 тыс. руб. кафе и рестораны выплатили добровольно. Оставшаяся сумма неоплаченных претензий будет взыскиваться через суд, отметили в администрации.

С начала 2026 года выдали шесть разрешений на размещение нестационарных объектов для оказания услуг общественного питания и демонтирована одна незаконная веранда.

Константин Соловьев