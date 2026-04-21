Объем налогов в бюджет КЧР от аэропорта Архыз составит 300 млн рублей в год

Ежегодный объем налоговых отчислений от деятельности аэропортового комплекса Архыз в Карачаево-Черкесской Республике составит 300 млн руб. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

«Проект станет настоящим мультипликатором социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. Он предусматривает строительство первого в регионе аэропортового комплекса с прогнозным пассажиропотоком не менее 2 млн пассажиров в год к концу 2032 года. В рамках реализации проекта будут построены объекты аэродромной инфраструктуры, аэровокзальной инфраструктуры, а также внеплощадочные инженерные сети и сооружения»,— рассказал господин Темрезов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в апреле 2026 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту аэровокзального комплекса аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Там появится терминал площадью 25 тыс. кв. м в 40 км от Черкесска. Терминал сможет принимать 1 тыс. пассажиров в час, его оснастят тремя телескопическими трапами, залом повышенной комфортности, стандартными зонами регистрации, досмотра и отдыха, парковкой на 300 машин. Аэродромная инфраструктура включает взлетно-посадочную полосу длиной 3 тыс. м, рулежные дорожки и стоянки для вертолетов Ми-8 и Ми-26. Полоса позволит принимать самолеты типа Boeing 737 и Airbus A320.

Рашид Темрезов рассказал, что уже в 2030 году годовой объем перевозок пассажиров на внутренних направлениях прогнозируется в объеме почти 1,4 млн чел.

Проект, по словам главы КЧР, реализуется на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. Инициатором проекта выступило ООО «Архызаэроинвест» (АО «УК “Аэропорты регионов”»). Срок реализации — 2024-2028 годы, а общий объем инвестиций — 34,5 млрд руб. По состоянию на 1 января 2026 года из них уже освоено порядка 553 млн руб. Планируется создание 550 новых постоянных рабочих мест, 1,5 тыс. новых рабочих мест будет создано на период строительства.

«Строительство первого в республике аэропортового комплекса, планируемое к завершению в 2029 году, окажет значительное влияние на транспортную доступность региона, что, в свою очередь, окажет мультипликативный эффект на туристическую отрасль и экономику региона в целом. Обеспечение Карачаево-Черкесии авиасообщением станет одним из ключевых факторов роста туристического потока в регионе. Планируем, что благодаря открытию аэропорта уже к 2030 году мы сможем достичь турпотока 4 млн человек в год»,— рассказал господин Темрезов.

Михеенко Дмитрий